Πολλά τα δολάρια που μοιράζουν οι Σαουδάραβες στο Diriyah Tennis Cup

Στο ένα εκατομμύριο δολάρια είναι το χρηματικό έπαθλο στο τουρνουά επίδειξης για τον νικητή στο Diriyah Tennis Cup στη Σαουδική Αραβία.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο από τα δύο τουρνουά που θα φιλοξενηθούν το επόμενο διάστημα στη Σαουδική Αραβία, με τη συμμετοχή και του Στέφανου Τσιτσιπά.

Η αρχή θα γίνει στην πόλη Αντ Ντιριάχ το τριήμερο 8-10 Δεκεμβρίου, πριν από το Mubadala World Tennis Championship στο Αμπού Ντάμπι (16-18 Δεκεμβρίου).

Το Diriyah Tennis Cup θα διεξαχθεί στην ομώνυμη πόλη, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τους Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ και Φριτς είναι τέσσερις Top seeds που θα πάρουν απευθείας την πρόκριση στα προημιτελικά, περιμένοντας τέσσερις αντιπάλους από τον πρώτο γύρο.

