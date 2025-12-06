Το... μάτι της Λειψίας γυάλισε απέναντι στην Άιντραχτ, την οποία διέλυσε με το επιβλητικό 6-0 παραμένοντας στην 2η θέση της Bundesliga.

Με εκκωφαντικό τρόπο και με μία ευρεία νίκη επανήλθε στα «τρίποντα» η Λειψία! Οι Ταύροι δεν αστειεύτηκαν απέναντι στην Άιντραχτ και την «ποδοπάτησαν» με 6-0 ξεσπώντας στο β' μέρος. Νίκη με την οποία η δεύτερη Λειψία έφτασε τους 29 βαθμούς έχοντας, βλέποντας ωστόσο από μακριά την Μπάγερν στην κορυφή της Bundesliga. Αντίθετα, η Άιντραχτ έμεινε εκτός ευρωπαϊκής τροχιάς, με 21 βαθμούς στην 7η θέση.

Το... πάρτι ξεκίνησε από νωρίς για τους γηπεδούχους. Στο 5' ο Χάρντερ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, προτού ο Μπαουμγκάρτνερ στο 31' διπλασιάσει τα τέρματά τους. Η Άιντραχτ κατέρρευσε τελείως στην επανάληψη, όπου και δέχθηκε τέσσερα γκολ σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ο Ντιομάντε πήρε τη σκυτάλη σημειώνοντας χατ τρικ (47', 55', 65'), ενώ στο... ενδιάμεσο και ο Ράουμ προσέθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ για το τελικό 6-0.