Τσιτσιπάς: «Νιώθω ότι κράτησε μία… δεκαετία το tie break»

Εξουθενωμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς από το παιχνίδι κόντρα στον Κρέσι, αλλά χαρούμενος που δεν πήγε σε τρίτο σετ.

Ζορίστηκε αρκετά ο Στέφανος Τσιτσιπάς να κάμψει την αντίσταση του Μαξίμ Κρέσι στη Στοκχόλμη καθώς χρειάστηκε δύο tie break για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Ιδιαίτερα το δεύτερο σετ ήταν… εξουθενωτικό και για τους δύο, καθώς κρίθηκε στο 14-12 του tie break, με τον Τσιτσιπά να είναι χαρούμενος πάντως που τελείωσε εκεί το παιχνίδι.

«Νιώθω πως κράτησε μια... δεκαετία το tie break, όμως τα κατάφερα, ήταν εξαιρετικό που μπόρεσα να βγάλω σωστά αυτές τις κρίσιμες στιγμές στο τέλος και μετά να κλείσω τον αγώνα με το καλό σερβίς» είπε αρχικά.

«Δεν είχα άγχος, το θέμα ήταν να μείνω στη στιγμή, κάτι το οποίο έκανα πολύ καλά. Κάθε κίνηση, κάθε θετική σκέψη μετράει. Ήξερα ότι είχα απέναντι μου έναν παίκτη που θα έβγαζε σταθερά μεγάλα σερβίς κοντά στη γραμμή και έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένος στο δικό μου παιχνίδι» πρόσθεσε ο Τσιτσιπάς που θα παίξει στα προημιτελικά την Παρασκευή κόντρα είτε στον Σουηδό Μάικλ Ιμερ, είτε με τον Αμερικανό Τόμι Πολ.

Full Video : Stefanos #Tsitsipas R16 Post-Match Chat in #Stockholm #Sweden after a long high quality straight sets (both tie-breaks : 7-5, 14-12) win over big serving Maxime #Cressy

Wednesday October 19, 2022. @steftsitsipas @stiopkyn #Greek #Greece #Tennis pic.twitter.com/lZCycwmCXY