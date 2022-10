Η Βερόνικα Κουντερμέτοβα πέρασε στα ημιτελικά στο Μοναστίρ της Τυνησίας και απέκτησε μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι της Μαρίας Σάκκαρη για την πρόκριση στους WTA Finals

H Bερόνικα Κουντερμέτοβα συνεχίζει την πορεία της στο 250άρι τουρνουά στο Μοναστίρ της Τυνησίας και μαζί μεγαλώνει τη διαφορά από τη Μαρία Σάκκαρη στην ειδική βαθμολογία εν όψει των WTA Finals που θα γίνουν στο Τέξας (31/10-7/11).

Η 25χρονη Ρωσίδα έχοντας 21 winners νίκησε τη Γαλλίδα, Ντιάν Πάρι με 6-4, 6-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά στην Τυνησία και το Σάββατο (8/10) θα αντιμετωπίσει μια άλλη Γαλλίδα, την Αλίζ Κορνέ, για μια θέση στον τελικό της Κυριακής (9/10).

Veronika Kudermetova wins 90% of first serve points, fires 21 winners to beat Diane Parry 6-4, 6-1 and reach the semifinal of the Jasmin Open!



Brilliant performance after a slow start and did not face a break point after her first service game. Solid!



