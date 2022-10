Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε θύμα έκπληξης από την εκπληκτική 21χρονη, No144 στον κόσμο, Αλίσια Παρκς, χάνοντας σε τρία σετ με ανατροπή.

Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε θύμα έκπληξης από την 21χρονη Αλίσια Παρκς!

Η Αμερικανίδα, Νο144 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την Πλίσκοβα, κέρδισε άλλη μία παίκτρια τοπ επιπέδου, αυτή τη φορά την Σάκκαρη, κερδίζοντας μάλιστα με ανατροπή (5-7, 7-5, 7-5 σε 2 ώρες και 44 λεπτά) και πήρε το εισιτήριο για την 8αδα!

Η Παρκς με εξαιρετικό σερβίς και αρκετούς πόντους πίσω από το μπάκχαντ (το οποίο κυνηγούσε η Μαρία και σε ορισμένα σημεία του αγώνα το πλήρωσε) κατάφερε να αποκλείσει την Μαρία η οποία έχει μπει πλέον σε περιπέτειες ακόμη και για το race του ATP Finals, με το επόμενο τουρνουά (Γουαδαλαχάρα) να είναι το τελευταίο της και να «καίγεται» να κάνει μεγάλη πορεία αν θέλει να είναι στην 8αδα του Τέξας.

Η εκπληκτική Αμερικανίδα είχε 15 άσους (8 διπλά λάθη), αλλά και 19 winners με το μπάκχαντ, έναντι μόλις 1 της Μαρίας, που είδε την αντίπαλό της να κερδίζει το 82% των πόντων της πίσω από το πρώτο σερβίς!

Backing up a first Top-20 win with a FIRST TOP-10 WIN



Alycia Parks comes from a set down against No.4 seed Sakkari to reach the #OstravaOpen quarterfinals! pic.twitter.com/vO3WyWiWYI