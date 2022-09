Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αποχωρίζεται την ρακέτα που του υπέγραψε ο Ρότζερ Φέντερερ ούτε στον ύπνο του.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τονίσει πως ο Ρότζερ Φέντερερ είναι το ίνδαλμά του.

Και στο Λονδίνο το περασμένο τριήμερο, είχε την τύχη να είναι μαζί του στην μικτή Ευρώπης, στο αποχαιρετιστήριο τουρνουά του Ελβετού.

Και φρόντισε να πάρει κάτι για… σουβενίρ ώστε να θυμάται για πάντα αυτή τη στιγμή.

Πήρε μία ρακέτα που στη λαβή της είχε την υπογραφή που έβαλε ο ίδιος ο Φέντερερ και από εκείνη τη στιγμή φαίνεται πως δεν λέει να την αποχωριστεί. Μέχρι και στο… κρεβάτι την ώρα που κοιμόταν την έβαλε και έκανε ανάρτηση στα σόσιαλ για να δείξει στον κόσμο ένα κειμήλιο που δεν φαίνεται πως σκοπεύει να αποχωριστεί ποτέ…

Mornings in London be like... pic.twitter.com/Qtqf9rLo6m