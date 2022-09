Τσιτσιπάς: «Εχουμε την καλύτερη ομάδα με Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε χωρίς άγχος και απόλαυσε το παιχνίδι του στο αποχαιρετιστήριο «πάρτι» του Φέντερερ.

Αν και το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε επιβλητική εμφάνιση επί του Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ και έδωσε τη δεύτερη νίκη στην μικτή Ευρώπης για το Laver Cup, κάτι στο οποίο βοήθησε το γεγονός ότι πρόκειται για τουρνουά επίδειξης, όπου τα βλέμματα είναι φυσικά στραμμένα πάνω στον Φέντερερ.

«Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω καμία πίεση επειδή δεν είναι εδώ. Έχουμε μια υπέροχη ομάδα, τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Μεταξύ μας είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο court όταν είμαστε αντίπαλοι, αλλά στο Laver Cup κάνουμε μια πολύ ενωμένοι, μοιραζόμαστε ιδέες και στρατηγικές, είμαστε μια σπουδαία ομάδα. Αυτό σίγουρα βοηθάει και φαίνεται κιόλας από τα αποτελέσματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια σ' αυτή τη διοργάνωση. Δεν μπορεί να γίνει καλύτερη αυτή η ομάδα, έχουμε τον Ρότζερ, τον Ράφα, τον Νόβακ, τον Αντι… Εγώ είμαι παιδί μπροστά τους» είπε χαριτολογώντας.

"I'm a lucky chap"



Stefanos Tsitsipas on sharing a bench with the Big Four #LaverCup @steftsitsipas pic.twitter.com/g4EjrMsJy9