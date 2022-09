Ναδάλ: «Σίγουρα θα ξαναδείτε εμένα και τον Ρότζερ να παίζουμε μαζί»

O Ράφαελ Ναδάλ έκλαψε δίπλα στον φίλο του Ρότζερ Φέντερερ, αγωνιζόμενοι στο διπλό και αυτή ήταν η μοναδική του αγωνιστική παρουσία στο Laver Cup, με τον Ισπανό να αποχωρεί από το τουρνουά για προσωπικούς λόγους.

Η παρουσία του Ράφαελ Ναδάλ στο Laver Cup του Λονδίνου περιορίστηκε στην πιο σημαντική στιγμή, να αγωνιστεί δίπλα στον Ρότζερ Φέντερερ στο διπλό και να ζήσει από κοντά τις τελευταίες ιστορικές στιγμές του φίλου του στο κορτ.

Ο Ναδάλ αποφάσισε να μη συνεχίσει στο τουρνουά επίδειξης στο Λονδίνο κι αυτό έχει να κάνει με προσωπικούς λόγους και την κατάσταση που βρίσκεται μετά τον τραυματισμό τους στους κοιλιακούς στο Wimbledon.

«Δεν τα πάω καλά. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα, σχεδόν δεν κοιμόμουν, είχα άγχος. Ευτυχώς όλα είναι εντάξει και κατάφερα να φτάσω εδώ» δήλωσε ο Ναδάλ, που ταξίδεψε τελευταίος στο Λονδίνο για το Laver Cup.

