Χρόνια αντίπαλοι στα γήπεδα, αλλά πάντα κοντά ο ένας στον άλλο, ο Ναδάλ λύγισε κι αυτός στο αντίο του Φέντερερ.

Η καριέρα του Ρότζερ Φέντερερ είχε για τελευταίο «χορό» συμπαίκτη τον μεγαλύτερο αντίπαλό του στα γήπεδα: τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός που πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, συνδέεται με μία μεγάλη φιλία με τον Ελβετό, πριν το παιχνίδι έλεγε πως με την αποχώρηση του Φέντερερ, είναι σαν να του παίρνουν ένα κομμάτι από τον εαυτό του.

Και όταν ήρθε η ώρα να πει το αντίο, λύγισε κι αυτός. Την ώρα που ο Ρότζερ προσπαθούσε να αντέξει και να αρθρώσει δύο κουβέντες, ο Ναδάλ δεν άντεξε και ξέσπασε κι αυτός σε κλάματα. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως ο Φέντερερ έκλεισε την καριέρα του και μαζί ένα κομμάτι και από την δική του. Το πιο σημαντικό.

Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο, ενώ λίγο πριν την ομιλία του Ρότζερ, έκατσαν στον πάγκο και έκλαιγαν μαζί.

Οσο μιλούσε στη συνέχεια ο Φέντερερ, η κάμερα έπιανε συνεχώς βουρκωμένο τον Ναδάλ, σε στιγμές που προκαλούν ανατριχίλα…



