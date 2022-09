Σε κλίμα συγκίνησης και αποθέωσης, ο Ρότζερ Φέντερερ έκλεισε την καριέρα του παίζοντας δίπλα στον Ναδάλ, σε μία ιστορική βραδιά στο Λονδίνο.

Ο Ρότζερ Φέντερερ είπε αντίο στα court...

Ο άνθρωπος που λατρεύτηκε τόσο όσο κανείς άλλος τενίστας, αποχαιρέτησε την ενεργό δράση με συμπαίκτη τον φίλο του, αλλά και μεγαλύτερο αντίπαλό του στα γήπεδα, τον Ράφα Ναδάλ. Οπως ακριβώς έπρεπε, από την στιγμή που αποφάσισε να παίξει μόνο στο διπλό...

Απέναντί τους οι Αμερικανοί Σοκ και Τιάφο, που είχαν το καλύτερο... εισιτήριο για την τελευταία παράσταση, σε ένα κατάμεστο Ο2.

