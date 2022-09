Ενα χτύπημα που τυχαίνει μία στο... εκατομμύριο έβγαλε ο Ρότζερ Φέντερερ στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του.

Μπορεί να έδειχνε... σκουριασμένος μετά από ένα χρόνο απραξίας, αλλά ο Ρότζερ Φέντερερ στο τελευταίο ματς της ζωής του, είχε ορισμένα highlights.

Και ένα από αυτά ήταν σε... χαμένο πόντο, αλλά ήταν ένας πόντος που ξεσήκωσε και τους δύο πάγκους.

Στην προσπάθεια να σώσει μία μπάλα, χτύπησε το μπαλάκι στη γωνία του φιλέ και αυτό με έναν... μαγικό τρόπο πέρασε από την άλλη πλευρά.

Ο διαιτητής το είδε μέσα, αλλά ο Αμερικανικός πάντως παρατήρησε ότι το μπαλάκι δεν είχε περάσει πάνω από το φιλέ, αλλά από μία τρύπα που είχε στην άκρη!

Οι δύο πάγκοι σηκώθηκαν να διαμαρτυρηθούν, με τον Φέντερερ να γελάει και τον διαιτητή να λέει «προσπάθησα να του δώσω τον πόντο, αλλά δεν με αφήνουν!»

Δείτε το χτύπημα του Φέντερερ:

There's a first for everything #LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/ToNEwy0lId