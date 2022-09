Ανατριχιαστικές στιγμές στην Ο2 στην ομιλία του Ρότζερ Φέντερερ που δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα.

Μοναδικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στους φίλους του τένις, έζησαν όσοι παρακολούθησαν τα όσα εξελίχθηκαν αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα των Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ, κόντρα στους Σοκ και Τιάφο.

Ο Ελβετός κλήθηκε να μιλήσει στο κοινό, αλλά δεν ήταν λίγες οι στιγμές που λύγισε. Ξέσπασε σε δάκρυα ειδικά όταν αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Μίρκα, αλλά και τους γονείς του.

«Πρέπει να αντέξω... Ηταν μία υπέροχη μέρα. Είπα στα παιδιά ότι είμαι ευτυχισμένος κι όχι λυπημένος που φεύγω. Εκανα τα πάντα τελευταία φορά. Δεν είχα στρες. Αλλά χαίρομαι που έπαιξα το ματς. Το να παίζω με τον Ράφα και να έχω τόσους θρύλους εδώ στο αντίο μου...Εκπληκτικό να έχω εδώ μαζί μου και τον Νόβακ με τον Αντι. Δεν ήθελα να είμαι μόνος στο τελευταίο ματς. Πάντα αισθανόμουν παίκτης ομάδας. Οχι μοναχικός. Είναι γιορτή για μένα και σας ευχαριστώ. Ημουν χαρούμενος που απλά έπαιζα τένις. Δεν περίμενα ότι θα κάνω τέτοια καριέρα. Ομως θα το έκανα ξανά από την αρχή. Είναι το τέλος στο οποίο ήλπιζα, το τέλος που ήθελα. Σας ευχαριστώ.» είπε αρχικά και ξέσπασε σε κλάματα.

Το ίδιο έκαναν και οι γονείς του με την σύζυγό του, Μίρκα, που μόλις την ανέφερε ξέσπασε για τα καλά.

«Αν δεν με παρακινούσε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα συνέχιζα να παίζω. Επρεπε να με σταματήσει, αλλά δεν το έκανε. Σ' ευχαριστώ» είπε και εκεί λύγισε όπως και ο Ναδάλ, που με δακρυσμένα μάτια προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει ότι το... άλλο του μισό στα γήπεδα, αποχωρεί οριστικά.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B