Το Eurosport… θυμήθηκε την στιγμή που η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήγαν στον πάγκο του Φέντερερ και άρπαξαν τις πετσέτες του για σουβενίρ.

Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα σουβενίρ από τον Ρότζερ Φέντερερ; Ακόμη και οι αντίπαλοί τους στα court.

Και αυτή την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκαν πριν λίγα χρόνια ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.

Όταν τέθηκαν αντίπαλοι του Ρότζερ και της Μπελίντα Μπένσιτς στο Hopman Cup του Περθ στο διπλό to 2019, η Σάκκαρη δεν ήθελε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη στη μοναδική φορά που είχε την τύχη να παίξει απέναντι στον Ελβετό. Αφού δήλωσε… ευθαρσώς στον Τσιτσιπά ότι θα πάει στον πάγκο του Φέντερερ για να του πάρει την πετσέτα, για σουβενίρ, την πήρε και κατευθύνθηκε γρήγορα προς τον ελληνικό πάγκο γελώντας.

Το ίδιο έκανε και ο Στέφανος που αφού έβαλε στην τσάντα του τις πετσέτες, γύρισε και άρπαξε και την τελευταία που είχε στον πάγκο του ο Φέντερερ!

Το σκηνικό θυμήθηκε το Eurosport και το ανέβασε στα σόσιαλ:

Throwback to that time @steftsitsipas and @mariasakkari helped themselves to some Federer souvenirs



Everybody wants a piece of @rogerfederer #RForever pic.twitter.com/2wIzb0mfak