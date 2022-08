Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εφιαλτικό ντεμπούτο στο Αμερικανικό Τουρ, χάνοντας από την Σέλμπι Ρότζερς με 2-0 σετ μέσα σε 72 λεπτά στο Σαν Χοσέ.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στο παιχνίδι της με την Σέλμπι Ρότζερς και ηττήθηκε εύκολα με 2-0 σετ (6-1, 6-3 σε 72 λεπτά).

Πολλά λάθη, κακό ποσοστό σε πρώτο σερβίς, οδήγησαν σε ένα ξεκίνημα που θα πρέπει να το αφήσει γρήγορα στην άκρη και να προετοιμαστεί για το επόμενο τουρνουά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Into her third quarterfinal of the year



@Shelby_Rogers_ knocks out the No.1 seed Sakkari in straight sets!#MubadalaSVC pic.twitter.com/ruOnXzoN4s