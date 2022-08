Η Μαρία Σάκκαρη με τους 116 άσσους που έχει μέσα στο 2022 έχει βοηθήσει να συγκεντρωθούν χρήματα για γυναίκες που μάχονται με τον καρκίνο.

Η WTA φέτος αποφάσισε να κάνει μία σπουδαία φιλανθρωπική κίνηση, στην οποία η Μαρία Σάκκαρη έχει συνεισφέρει σημαντικά με το παιχνίδι της.

H WTA αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα για την καταπολέμηση του καρκίνου με τον οποίο μάχονται οι γυναίκες και το κάνει αυτό μέσα από τα παιχνίδια στα 500αρια και 1.000αρια τουρνουά της.

Κάθε άσσος στα παιχνίδια αυτών των τουρνουά από όλες τις παίκτριες, φέρνει και ένα χρηματικό ποσό, το οποίο στα μισά της χρονιάς, έφτασε τα 36.500 δολάρια.

Η Σάκκαρη είναι μέσα στην 5αδα που έχει συνεισφέρει τα περισσότερα καθώς μετράει συνολικά 116 άσους.

Πρώτη είναι η Ελενα Ριμπάκινα με 141 και ακολουθούν οι Ονς Ζαμπέρ (128), Εκατερίνα Αλεξάντροβα (121), Πάουλα Μπαντόσα (118) και η Σάκκαρη με τους 116.

Leading the way in the WTA Charities ACEing Cancer by @Hologic table



Wimbledon stars Elena Rybakina and @Ons_Jabeur have helped to contribute to the philanthropic program fighting against cancers affecting women



Link to donate further below