Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να παίξει τρία σετ για να αποκλείσει τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί με 2-1 για την πρόκριση στο β' γύρο του 500αριού τουρνουά στο Χάλε.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προβλημάτισε για άλλη μια φορά, παρόλα αυτά νίκησε τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί με 7-6(1), 1-6, 6-3 και τώρα θα αντιμετωπίσει τον Νικ Κύργιος στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά του Χάλε.

Με αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοσή του ο Τσιτσιπάς έδειξε ξανά κενά διαστήματα στο παιχνίδι του, απέναντι στον Μπονζί (Νο.52), που θα έχει να λέει πως πήρε σετ 6-1 με αντίπαλο τον Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τσιτσιπάς, στο 2ο τουρνουά που δίνει στο γρασίδι, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, κυρίως εξ αιτίας της δικής του απόδοσης.

Τώρα θα αντιμετωπίσει ένα υψηλότερο εμπόδιο, τον απρόβλεπτο Νικ Κύργιος (νίκησε τον Ντάνιελ Αλτμάιερ 6-3, 7-5) για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ξεκίνημα με τέσσερις άσους στη σειρά

Ο Τσιτσιπάς μπήκε φουριόζος, με love game, που ήρθε από τέσσερις διαδοχικούς άσους. Ο Μπονζί απάντησε επίσης με love game, σε ένα σετ που κύλησε με μικρά ράλι και ένα μονότονο τρόπο, ο Τσιτσιπάς έπαιρνε την πρωτοπορία, ο Μπονζί ισοφάριζε, με τον σετ να οδηγείται απόλυτα φυσιολογικά στο 6-6 και στο tie break. Εκεί ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε, έφθασε πολύ εύκολα στο 6-0, κατακτώντας το σετ με 7-6(1), έχοντας 17 winners και εννέα άσους.

“The beginning is the most important part of the work.” (Plato)@steftsitsipas opens up his R1 @ATPHalle match with FOUR aces in a row! pic.twitter.com/LGITUBw5dY