Ο Γάλλος Μικαέλ Κουαμέ έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής σε τουρνουά της ITF.

Ένα απίστευτο επεισόδιο έγινε σε αγώνα τένις στα juniors της ITF.

Ο Γάλλος Μικαέλ Κουαμέ, Νο1 στο ταμπλό του τουρνουά, μετά το τέλος του αγώνα με τον Γκανέζο Ραφαέλ Νιλ Ανκρα, πήγε στο φιλέ ως όφειλε, για να του δώσει το χέρι καθώς ο Αφρικανός τενίστας τον κέρδισε.

Αφού όμως του έδωσε το δεξί του χέρι, με το αριστερό του έριξε μία σφαλιάρα αιφνιδιάζοντας τους πάντες! Η συμπεριφορά του Γάλλου προκάλεσε την αντίδραση της ομάδας του Γκανέζου, που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο!

Number 1 seeded player Michael Kouame from France slaps Raphael Nii Ankrah after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ