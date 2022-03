Η Ιγκα Σβιόντεκ αν προκριθεί στον τελικό του Μαϊάμι θα γίνει η 9η στην ιστορία που θα αγωνιστεί σε back to back τελικούς στο Indian Wells και την πόλη της Φλόριντα.

Ένα ιδιαίτερο ρεκόρ θέλει να σπάσει τα ξημερώματα της Παρασκευής η Ιγκα Σβιόντεκ.

Στις 04:00 (ώρα Ελλάδος) αντιμετωπίζει την Τζέσικα Πεγκούλα στον δεύτερο ημιτελικό των γυναικών (απόψε στις 22:00 παίζουν Οσάκα – Μπένσιτς) και αν προκριθεί στον τελικό θα βάλει το όνομά της δίπλα σε «ιερά τέρατα» του γυναικείου τένις.

Συγκεκριμένα θα γίνει μόλις η 9η τενίστρια στην ιστορία που θα έχει back to back τελικούς στο Sunshine Double όπως αποκαλούνται τα τουρνουά του Indian Wells και του Μαϊάμι.

Οι προηγούμενες οκτώ είναι οι Μόνικα Σέλες (1991), Στέφι Γκραφ (1994, 1996), Σερένα Γουίλιαμς (1999), Μαρτίνα Χίνγκις (2000), Λίντσεϊ Ντάβενπορτ (2000), Κιμ Κλάιστερς (2005), Μαρία Σαράποβα (2006, 2012, 2013) και Βικτόρια Αζαρένκα (2016).

8 women have reached the finals in both Indian Wells and Miami in the same season:



Monica Seles

Stefanie Graf

Serena Williams

Martina Hingis

Lindsay Davenport

Kim Clijsters

Maria Sharapova

Victoria Azarenka