Μετά το τέλος του αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να κάνει μία αφιέρωση στην κάμερα, γράφοντας στίχο του Snoop Dogg.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόπιασε δύο ώρες για να νικήσει τον Τζέι Τζέι Γουλφ και να βρεθεί στους «32» του Μαϊάμι Όπεν. Ο 22χρονος πρωταθλητής θέλησε να κάνει την καθιερωμένη αφιέρωση πάνω στην κάμερα, έπειτα από το τέλος του αγώνα, η οποία ήταν εμπνευσμένη από τον Snoop Dogg.

«Drop it like it's hot», έγραψε ο Τσιτσιπάς στην κάμερα, από το τραγούδι του Snoop Dogg το οποίο βγήκε σε κυκλοφορία το 2004, όταν δηλαδή εκείνος ήταν έξι ετών!