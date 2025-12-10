Πόσα είναι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα που διαθέτει η χώρα μας
Εκτός από τους 5 άξονες για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην χώρα μας, στο σεμινάριο της FIFA που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ, δόθηκε βάρος και στα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία μάλιστα έμεινε ικανοποιημένη από τον αριθμό. Συνολικά υπάρχουν 1600 γήπεδα με φυσικό ταρτάν, 2800 συνθετικά και 200 κλειστά. Δηλαδή 4.600 ποδοσφαιρικά γήπεδα!
Αναλυτικά η σχετική αναφορά της ΕΠΟ για το συγκεκριμένο θέμα έχει ως εξής: «Σύμφωνα με την FIFA η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στον αριθμό διοργανώσεων και αγώνων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, σε σύγκριση όχι μόνο με χώρες του ίδιου επιπέδου, αλλά και με τις πιο προηγμένες. Επίσης, ικανοποιητικός είναι ο αριθμός των γηπέδων στη χώρα μας, καθώς διαθέτει 1600 γήπεδα με φυσικό ταρτάν, 2800 συνθετικά και 200 κλειστά. Ωστόσο υπάρχουν δύο βασικές αντικειμενικές δυσκολίες, αφενός η ύπαρξη πολλών νησιών και η ορεινή διαμόρφωση μεγάλου μέρους της ηπειρωτικής χώρας που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις και αφετέρου η μικρή ποδοσφαιρική σεζόν των 18 εβδομάδων, που οφείλεται κυρίως στην εκτεταμένη θερινή περίοδο και τη ζέστη που επικρατεί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.