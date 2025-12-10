Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο σεμινάριο της FIFA για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ήταν και τα γήπεδα που έχει η χώρα μας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να είναι ικανοποιημένη από τον αριθμό.

Εκτός από τους 5 άξονες για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην χώρα μας, στο σεμινάριο της FIFA που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ, δόθηκε βάρος και στα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία μάλιστα έμεινε ικανοποιημένη από τον αριθμό. Συνολικά υπάρχουν 1600 γήπεδα με φυσικό ταρτάν, 2800 συνθετικά και 200 κλειστά. Δηλαδή 4.600 ποδοσφαιρικά γήπεδα!

Αναλυτικά η σχετική αναφορά της ΕΠΟ για το συγκεκριμένο θέμα έχει ως εξής: «Σύμφωνα με την FIFA η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στον αριθμό διοργανώσεων και αγώνων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, σε σύγκριση όχι μόνο με χώρες του ίδιου επιπέδου, αλλά και με τις πιο προηγμένες. Επίσης, ικανοποιητικός είναι ο αριθμός των γηπέδων στη χώρα μας, καθώς διαθέτει 1600 γήπεδα με φυσικό ταρτάν, 2800 συνθετικά και 200 κλειστά. Ωστόσο υπάρχουν δύο βασικές αντικειμενικές δυσκολίες, αφενός η ύπαρξη πολλών νησιών και η ορεινή διαμόρφωση μεγάλου μέρους της ηπειρωτικής χώρας που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις και αφετέρου η μικρή ποδοσφαιρική σεζόν των 18 εβδομάδων, που οφείλεται κυρίως στην εκτεταμένη θερινή περίοδο και τη ζέστη που επικρατεί».