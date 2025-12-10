Νίκολιτς: «Θα πρέπει να δώσουμε μάχη και να χύσουμε το αίμα μας»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία τόνισε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να ματώσουν για να πάρουν αποτέλεσμα και είναι αποφασισμένοι για αυτό.

Με αυτοπεποίθηση και πανέτοιμη τακτικά και ψυχολογικά είναι η ΑΕΚ για το αυριανό (11/12, 19:45) ματς με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για τη League Phase του Conference League, όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός υποστήριξε πως οι απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή δεν θα πρέπει να επηρεάσουν την ομάδα του, προσθέτοντας πως οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα είναι έτοιμοι, αλλά όχι για ολόκληρο 90λεπτο. «Δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο, θα πρέπει να δώσουμε μάχη και να χύσουμε το αίμα μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Θα ήθελα να πω καταρχάς χρόνια πολλά σε έναν πραγματικό θρύλο, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και να πω χρόνια πολλά και στον Σταύρο Πήλιο. Έχουμε μια δύσκολη αναμέτρηση, απέναντι στη Σάμσουνσπορ που χαρακτηρίζεται από ένταση και δύναμη σε σωματικό επίπεδο. Είναι μια δύσκολη αντίπαλος, έχασε δύσκολα από τη Γαλατάσαραϊ, είναι ψηλά στη βαθμολογία στην Τουρκία και πρώτη στη League Phase του Conference League. Έχουμε κάποιες απουσίες που ξέρετε, αλλά είναι προβλήματα που δεν μας κάνουν να ψάχνουμε δικαιολογίες. Έχουμε παίκτες σε καλή κατάσταση, με αυτοπεποίθηση και η ομάδα είναι έτοιμη τακτικά και ψυχολογικά. Και οι δυο ομάδες είναι σε καλή κατάσταση. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να καλύψουμε τους βαθμούς που χάσαμε με τη Σάμροκ».

Για την απουσία του Ζίνι και αν οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα είναι έτοιμοι: «Έχουμε θέμα με τους παίκτες στην επίθεση. Ο Πιερό θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα. Ο Ζίνι αντιμετωπίζει ακόμα το χτύπημα στον αστράγαλο από τη Φλωρεντία και ο Γκατσίνοβιτς έμεινε επίσης εκτός. Τρεις παίκτες στην επιθετική γραμμή συν τις απουσίες του Ζοάο Μάριο και του Καλοσκάμη που δεν είναι στη λίστα. Οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα επιστρέφουν, δεν είναι έτοιμοι για γεμάτο 90λεπτο, αλλά κάποια λεπτά μπορούν να αγωνιστούν. Δεν θα κλαίμε για την κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Επίσης να προσθέσουμε και την απουσία του Καραργύρη. Έχουμε προετοιμάσει κάτι, θα δούμε πως θα λειτουργήσει αύριο».

Για το αν το αυριανό ματς μοιάζει με εκείνο με την Τσέλιε και αν η ΑΕΚ μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα: «Δεν βλέπω κάποια σύνδεση σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι αλλαγές είναι γρήγορες. Η σεζόν είναι μακρά και δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω για όλες τις ομάδες. Η Σάμσουνσπορ παίζει με μεγάλη ένταση, έχουμε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερο αγωνιστικό χώρο. Παίζει με 4-3-3, πιέζει συνέχεια, επιλέγει το ένας προς έναν και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα παρά τις απουσίες. Έχουμε κάποιες ιδέες, δεν ήρθαμε εδώ απλά για να παίξουμε αλλά να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Θα πρέπει να χύσουμε το αίμα μας για να πάρουμε κάτι. Έχουμε αυτοπεποίθηση και δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο. Θα είναι μια μάχη. Τα γκολ που δεχθήκαμε με την Τσέλιε ήταν αποτέλεσμα δικών μας λαθών, γι' αυτό εκνευρίστηκα στο γκολ που δεχθήκαμε με τον Ατρόμητο. Ήταν κάτι που είχαμε αφαιρέσει από το παιχνίδι μας. Αυτό θα είναι το κλειδί, να μην δίνουμε εύκολες μπάλες και δώρα στον αντίπαλο. Τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για μας. Δεν πρέπει να δίνουμε δώρα στον αντίπαλο».

Ρέλβας: «Όλη η ομάδα αμύνεται και επιτίθεται μαζί»

Από την πλευρά των παικτών της ΑΕΚ, μίλησε ο Φιλίπε Ρέλβας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομαδικότητα των κιτρινόμαυρων και στην καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Για τη συνεργασία του με τον Μουκουντί και τη δική του συνεισφορά και στο επιθετικό κομμάτι: «Ο Μουκουντί είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και εντός και εκτός γραμμών. Όλη η ομάδα αμύνεται και επιτίθεται μαζί. Είμαστε σε καλή κατάσταση, γνωρίζουμε τον αντίπαλο και σκεφτόμαστε μόνο εμάς».