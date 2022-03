Η Άσλεϊ Μπάρτι σόκαρε τον αθλητικό κόσμο με την απόφασή της να αποσυρθεί από το επαγγελματικό τένις σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Με ανακοίνωσή της στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άσλεϊ Μπάρτι σόκαρε τους πάντες με την απόφασή της να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μόλις στο 25ο έτος της ηλικίας της. Οπως τόνισε μάλιστα τόνισε αποσύρεται για να «κυνηγήσει άλλα όνειρα».

«Σήμερα είναι δύσκολο για μένα καθώς ανακοινώνω την απόσυρσή μου από το τένις. Δεν ήξερα πως να μοιραστώ τα νέα μαζί σας οπότε ζήτησα από την καλή μου φίλη Κάσεϊ Ντελάκουα να με βοηθήσει. Είμαι ευγνώμων για όσα μου χάρισε το άθλημα και αποχωρώ υπερήφανη.

Είναι η πρώτη φορά που το λέω ανοιχτά και δεν μου είναι εύκολο. Όμως, είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο έτοιμη. Δεν έχω πια το σωματικό, το συναισθηματικό κίνητρο και ότι χρειάζεται για να προκαλέσω τον εαυτό μου στο πιο υψηλό επίπεδο. Όχι πια. Έχω αδειάσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αυστραλέζα παρατάει το τένις αφού το είχε κάνει και στα εφηβικά της χρόνια, όταν σε ηλικία 18 ετών αποφάσισε να σταματήσει και ασχολήθηκε με το επαγγελματικό κρίκετ όπου επίσης διέπρεψε.

Έχω πολλά όνειρα που θέλω να κυνηγήσω τώρα που δεν χρειάζεται να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να βρίσκομαι μακριά από την οικογένειά μου, μακριά από το σπίτι μου. Δεν θα σταματήσω να αγαπάω το τένις. Ήταν ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου αλλά ήρθε η στιγμή να απολαύσω το επόμενο στάδιο της ζωής και να επικεντρωθώ στην Άσλεϊ σαν άτομο, όχι στην Άσλεϊ ως αθλήτρια.

Το ξέρω ότι το έκανα ξανά, όμως είναι διαφορετικό συναίσθημα τώρα. Είμαι τόσο ευγνώμων για όσα μου έδωσε το τένις. Παραπάνω από όσα ονειρεύτηκα αλλά τώρα ξέρω ότι είναι η σωστή ώρα να αποσυρθώ και να κυνηγήσω τα άλλα όνειρά μου. Ήρθε η ώρα να αφήσω κάτω τη ρακέτα» ανέφερε στο μήνυμά της η Μπάρτι η οποία ανέβασε το βίντεο με τη συνέντευξή.

Η Άσλει Μπάρτι κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam στο Γαλλικό Όπεν του 2019 κι έκτοτε παραμένει η κορυφαία παίκτρια στην κατάταξη, με την επιτυχία της στο Wimbledon πέρυσι να την ενισχύει. Τον περασμένο Ιανουάριο, έγινε η πρώτη Αυστραλίδα που κέρδισε τον τίτλο στο Australian Open ανδρών ή γυναικών στο μονό μετά από 44 χρόνια. Ετσι ολοκληρώνει μια φανταστική καριέρα έχοντας αποκομίσει και 24 εκατομμύρια δολάρια από χρηματικά έπαθλα μόνο.

A career that has inspired the world 💙



Thank you @ashbarty, for everything. We wish you the best in your retirement, and we’ll always be here cheering you on for the next chapter.



Forever a champion 🏆 pic.twitter.com/eMv9ABhKB8