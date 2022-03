Μόλις στα 25 της χρόνια και δύο μήνες μετά την κατάκτηση του Australian Open, η Άσλεϊ Μπάρτι ανακοίνωσε πως σταματάει το τένις, έχοντας ωστόσο αποκομίσει 24 εκατομμύρια δολάρια μόνο από χρηματικά έπαθλα.

Η Άσλεϊ Μπάρτι ανακοίνωσε την απόφαση της απόσυρσής από τον χώρο του τένις αφού κέρδισε τρία τουρνουά Grand Slam (Australian Open το 2022, Wimbledon το 2021 και Roland Garros το 2019) στα οποία συμμετείχε σε άλλα 12 μεμονωμένα τουρνουά στην πίστα WTA και άλλα 12 τουρνουά στην κλήρωση διπλών.

Η Αυστραλή τενίστρια αγωνίστηκε σε 407 αγώνες στο γυναικείο σιρκουί με 305 νίκες (75%) και έχει περάσει 121 εβδομάδες (114 συνεχόμενες) ως νούμερο 1 στον κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι διανύει το 25ο έτος της ηλικίας της, η Μπάρτι κατάφερε να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα κι αυτό διότι κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τον περασμένο Ιανουάριο, έγινε η πρώτη Αυστραλή που κέρδισε τον τίτλο στο Australian Open ανδρών ή γυναικών στο μονό μετά από 44 χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει μια φανταστική καριέρα έχοντας αποκομίσει και 24 εκατομμύρια δολάρια από χρηματικά έπαθλα, ενώ παράλληλα έγινε η 14η παίκτρια που έχει κερδίσει τα περισσότερα χρήματα στην ιστορία του τένις.

For every young girl that has looked up to you.



For every one of us that you've inspired.



For your love of the game.



Thank you, @ashbarty for the incredible mark you've left on-court, off-court and in our hearts 💜 pic.twitter.com/6wp9fmO439