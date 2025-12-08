Τσακίρης: «Ο Λιβάι δεν κλείνει το κεφάλαιο ΑΕΚ - Εξετάστηκε ο Κάρλσμπακ»
Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos για τα όσα θα αναζητήσει η ΑΕΚ στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και στάθηκε στο τι θα γίνει με το θέμα του σέντερ φορ.
Ο ίδιος ο Λιβάι Γκαρσία, που βρέθηκε στην «OPAP Arena» για το ματς με τον Ατρόμητο δεν είναι διατεθειμένος να κλείσει το κεφάλαιο ΑΕΚ, ωστόσο η ομάδα έχει εξετάσει άλλον φορ που πλησιάζει στα χαρακτηριστικά του Ντέσερς. Ο 28χρονος στράικερ ναι μεν είναι ανοιχτός στο να φορέσει και πάλι τα κιτρινόμαυρα, η Ένωση όμως δεν τον έχει ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος φαίνεται να μην είναι στα πλάνα του Ριμπάλτα και να μην περιλαμβάνεται στον μεταγραφικό τους σχεδιασμό.
Σχετικά με την υπόθεση σέντερ φορ, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Τσακίρης, υπάρχει η περίπτωση του Ντάνιελ Κάρλσμπακ της νορβηγικής Σάρπσμποργκ. Ο 22χρονος είχε πάρει μεταγραφή στη Χέρενφεν το 2023 και από τον περασμένο Ιανουάριο έχει επιστρέψει στη γενέτειρά του. Ο ίδιος εξετάστηκε από τους Κιτρινόμαυρους, παρά το ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Ζίνι αλλά του Πιερό και του Ντέσερς τον οποίο ήθελε η ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι πριν κλείσει στον Παναθηναϊκό.
