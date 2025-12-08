Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα με κακή εμφάνιση στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και να επικεντρωθεί στον πολύ σημαντικό αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως είναι προφανές ο Όμιλος χρειάζεται τη νίκη κόντρα στους ουραγούς και το πρώτο τρίποντο στο Ηράκλειο στο τρέχον πρωτάθλημα ώστε να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Μετά το ρεπό της Κυριακής (7/12) οι παίκτες του Χρήστου Κόντη επέστρεψαν στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και έκαναν την πρώτη τους προπόνηση ενόψει του αγώνα με τα Λιοντάρια. Ο τεχνικός των Κρητικών έχει πλέον ένα νέο αγωνιστικό πρόβλημα.

Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον Ολυμπιακό, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και σήμερα έκανε θεραπεία, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει εάν ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων θα είναι διαθέσιμος κόντρα στους Σερραίους.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς του Φαλήρου, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Γιάννης Αποστολάκης, Χουάν Νέιρα και Φράνκο Ζανελάτο. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (9/12), στις 11:00.