Την τελευταία του προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι έκανε ο Ολυμπιακός στην Astana Arena με τον Ντάνιελ Ποντένσε να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Όλα έτοιμα στον Ολυμπιακό για τη μάχη με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League, με στόχο την πρώτη νίκη στη διοργάνωση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τους παίκτες του να είναι στο 100% στην τελευταία προπόνηση στην Astana Arena, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε πει στη συνέντευξη Τύπου ότι περιμένει και αυτή την προπόνηση για να δει την κατάσταση του Πορτογάλου εξτρέμ ενόψει της αυριανής μάχης.