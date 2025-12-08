Ολυμπιακός: Έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση ο Ποντένσε
Όλα έτοιμα στον Ολυμπιακό για τη μάχη με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League, με στόχο την πρώτη νίκη στη διοργάνωση.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τους παίκτες του να είναι στο 100% στην τελευταία προπόνηση στην Astana Arena, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο Ισπανός τεχνικός είχε πει στη συνέντευξη Τύπου ότι περιμένει και αυτή την προπόνηση για να δει την κατάσταση του Πορτογάλου εξτρέμ ενόψει της αυριανής μάχης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.