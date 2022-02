Στο 11-0 το ρεκόρ του Ναδάλ το 2022, ισοφάρισε το καλύτερό του από το 2014.

Τι κι αν τον θεωρούσαν τελειωμένο λόγω των τραυματισμών του; Τι κι αν έχει φτάσει τα 35 του χρόνια; Ο Ραφαέλ Ναδάλ ισοφάρισε το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του και τα ξημερώματα κόντρα στον Αμερικανό Κόζλοφ, αναμένεται να το σπάσει.

Ο Ισπανός έχει ρεκόρ 11-0 μέσα στο 2022, το οποίο ισοφαρίζει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του από το 2014. Ηταν μία σεζόν στην οποία τελικά κατέκτησε 4 τίτλους (Ντόχα, Ρίο, Μαδρίτη, Roland Garros) και την είχε ολοκληρώσει με ρεκόρ 48-11.

