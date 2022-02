Οι διοργανωτές του Laver Cup ανακοίνωσαν την συμμετοχή των Φέντερερ και Ναδάλ στην διοργάνωση τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Μετά το 2017, θα δούμε ξανά τον Ρότζερ Φέντερερ μαζί με τον Ράφα Ναδάλ!

Οι διοργανωτές του Laver Cup ανακοίνωσαν την επιστροφή του Ελβετού στην ομάδα της Ευρώπης, όπως και αυτή του Ναδάλ, στην διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στην O2 Arena του Λονδίνου το διάστημα 23-25 Σεπτεμβρίου.

A Fedal Comeback.

