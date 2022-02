Συνεχίζει τα τρομερά της επιτεύγματα η Μπρέντα Φρουβίρτοβα καθώς έπαιξε σε κυρίως ταμπλό τουρνουά της WTA ενώ ακόμη δεν έχει συμπληρώσει 15 χρόνια ζωής.

Το ανερχόμενο αστέρι στο παγκόσμιο τένις, η Μπρέντα Φρουβίρτοβα, έβαλε άλλο ένα επίτευγμα στο βιογραφικό της.

Η Τσέχα μόλις στα 14 της χρόνια, κατάφερε να μπει σε κυρίως ταμπλό διοργάνωσης της WTA καθώς αγωνίστηκε στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα.

Η νεαρή τενίστρια, Νο4 στα Juniors ήδη, πέρασε την δοκιμασία των προκριματικών και έπαιξε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Μεξικό.

Εκεί στον πρώτο γύρο έπεσε πάνω στην εξαιρετική Σλόαν Στέφενς (Νο57 στον κόσμο), χάνοντας όπως είναι λογικό με 6-2, 6-2. Νωρίτερα στα προκριματικά όμως, απέκλεισε την Σάρα Εράνι, στην σπουδαιότερη (ως τώρα) επιτυχία της στο τένις.

Η Φρουβίρτοβα βρίσκεται στο Νο435 αυτή τη στιγμή και ακόμη δεν έχει γίνει 15 χρονών (έχει γενέθλια στις 2 Απριλίου).

Με την συμμετοχή της σε κυρίως ταμπλό τουρνουά της WTA, έγινε η νεαρότερη τενίστρια από το 2009 που παίζει σε κυρίως ταμπλό, καθώς σήμερα είναι 14 ετών και 331 ημερών. Τότε ήταν η Μάντισον Κις που έκανε το ίδιο σε ηλικία 14 ετών και 54 ημερών.

At 14 years, 331 days old, Brenda Fruhvirtova is the youngest player to compete in a Tour MD match since April 2009 when Madison Keys (then 14 years, 54 days old) played Ponte Vedra Beach.



