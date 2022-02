Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε ξανά ύστερα από 80 ημέρες.

Έπειτα από 80 ημέρες και τη νίκη επί του Μάριν Τσίλιτς στις 3 Δεκεμβρίου για το Davis Cup, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πάτησε ξανά το κορτ. Ο Σέρβος σταρ δεν χρειάστηκε περισσότερο από 73 λεπτά για να νικήσει τον Ιταλό, Λορέντσο Μουζέτι με 6-3, 6-3 και να προκριθεί στη φάση των «32» στο 500άρι ΑTP του Ντουμπάι.

Παρά την έλλειψη αγώνων ο Τζόκοβιτς δεν δυσκολεύτηκε να επιβάλει τον ρυθμό του απέναντι στο 19χρονο Ιταλό και να αρχίσει έστω και καθυστερημένα με νίκη το 2022.

Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο στο Ντουμπάι, η τελετυταία το 2020 επικρατώντας του Στέφανου Τσιτσιπά.

Με μπρέικ στο 4ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε 3-1 στο α' σετ, στο επόμενο γκέιμ επέστρεψε από το 0-40, για το 4-1 και να φθάσει στην κατάκτησή του με 6-3.

Στο β' σετ ο Τζόκοβιτς άρχισε με μπρέικ, κράτησε το σερβίς του για το 4-2 και την τελική επικράτηση με 6-3.

𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗗 Novak Djokovic marks his return to action with a 6-3, 6-3 success over Lorenzo Musetti in Dubai! @DjokerNole | #DDFTennis pic.twitter.com/jXt1eNT63J

«Συνολικά είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μου ειδικά αφού δεν έπαιξα για δυόμισι, τρεις μήνες. Υπήρξαν στιγμές που έπαιξα υπέροχα, υπήρξαν στιγμές που έκανα μερικά αχαρακτήριστα λάθη στη σειρά. Αλλά είναι φυσιολογικό να το περιμένω. Ήμουν τυχερός που βρήκα τα σωστά σερβίς σε εκείνα τα break points που αντιμετώπισα στο έκτο game του δεύτερου σετ. Αυτό μου έδωσε τεράστια ανακούφιση προφανώς για το υπόλοιπο του αγώνα. Χαίρομαι που κατάφερα να τελειώσω τη δουλειά απόψε σε σετ με έναν πολύ ταλαντούχο παίκτη από την Ιταλία που έχει πολύ ποιότητα» είπε ο Τζόκοβιτς στις πρώτες του δηλώσεις εντός κορτ.

Ο Τζόκοβιτς για την πρόκριση στα προημιτελικά θα αγωνιστεί με το νικητή της συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο, Κάρεν Κατσάνοφ και τον Αυστραλό, Αλεξ Ντε Μινόρ.



Huge cheers for Novak Djokovic as he walks onto court to make his tennis return in Dubai.pic.twitter.com/Uj2ywUZFnI