Ο Ράφαελ Ναδάλ κέρδισε δύσκολα τον Μαξίμ Κρέσι στον τελικό της Μελβούρνης με 2-0 σετ.

Ο πρωτάρης σε τελικό του ATP Tour, Μαξίμ Κρέσι, έβαλε δύσκολα στον Ράφαελ Ναδάλ, αλλά ο Ισπανός κατέκτησε τελικά τον τίτλο στο 250αρι της Μελβούρνης.

Χρειάστηκε 1 ώρα και 47 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αμερικανού, αλλά το έκανε επικρατώντας με 2-0 σετ (7-6, 6-3) για να κατακτήσει τον 89ο τίτλο της καριέρας του.

The legend grows @RafaelNadal claims ATP title No. 89, 7-6 6-3 over Maxime Cressy. #MelbourneTennis pic.twitter.com/T9HKezzAt3