Η Ασλεϊ Μπάρτι επικράτησε της Ελενα Ριμπάκινα στον τελικό της Αδελαΐδας με 2-0 σετ.

Όπως άρχισε το 2021, έτσι ακριβώς άρχισε και το 2022 στο τένις: με την Ασλεϊ Μπάρτι να κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο WTA Tour.

Το Νο1 του κόσμου επικράτησε στον τελικό της Αδελαϊδας της Ελενα Ριμπάκινα με 2-0 σετ (6-3, 6-2 σε 1 ώρα και 4 λεπτά) κατακτώντας για δεύτερη φορά το τουρνουά.

Η Ριμπάκινα αντιστάθηκε ως το 3-3 του πρώτου σετ, όπου όμως ενώ είχε δύο ευκαιρίες για break τις έχασε, με την Μπάρτι να κάνει το 4-3 και μετά να γίνεται ασταμάτητη…

We've got ourselves a match



Rybakina coming out firing against the world No.1! #AdelaideTennis pic.twitter.com/T0HnfsZFpU