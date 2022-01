O Μονφίς τον πρώτο τίτλο στο ATP Tour για το 2022

Ο Γκαέλ Μονφίς επικράτησε του Κάρεν Κατσάνοφ στον τελικό της Αδελαΐδας.

Στα 35 του χρόνια ο Γκαέλ Μονφίς έκανε… ποδαρικό στους τίτλους του ATP Tour για το 2022.

Στον τελικό του όπεν στην Αδελαΐδα, επικράτησε με 2-0 σετ του Κάρεν Κατσάνοφ (6-4, 6-4 σε 1 ώρα και 19 λεπτά).

Ο Γάλλος τενίστας κατάφερε να πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς έχοντας έξι άσους και το εκπληκτικό 30/37 (81%) κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, μαζί με 21 winners (έναντι 15 του Ρώσου) για να κατακτήσει τον 11ο τίτλο της καριέρας του και τον πρώτο μετά το Ρότερνταμ πέρυσι.

The moment @Gael_Monfils claimed his first title Down Under! #AdelaideTennis pic.twitter.com/UpBIt9f8nA