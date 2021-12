Πενγκ: «Ποτέ δεν είπα ότι κακοποιήθηκα σεξουαλικά» (vids)

Η Σουάι Πενγκ σταμάτησε να μιλήσει σε ρεπόρτερ από τη Σιγκαπούρη και ανέφερε πως δεν έκανε λόγο ποτέ για σεξουαλική κακοποίηση από τον πρώην αντιπρόεδρο του κυβερνητικού κόμματος της Κίνας.

Ενας ρεπόρτερ από τη Σιγκαπούρη πέτυχε την Σουάι Πενγκ και την σταμάτησε κάνοντάς τις ερωτήσεις για την καταγγελία της για σεξουαλική κακοποίηση.

Η Κινέζα τενίστρια εμφανώς τρακαρισμένη, προσπάθησε να απαντήσει από ευγένεια στον δημοσιογράφο, αλλά αρνήθηκε πως έκανε καταγγελία κατά του πρώην αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος στη Κίνα και απέδωσε σε… λάθος στην μετάφραση τα όσα είχε αναφέρει σε επιστολή της (την οποία επιβεβαίωσε πως έγραψε η ίδια) στην WTA.

Αφού στην αρχή έλεγε στον ρεπόρτερ πως… τις κάνει πολλές ερωτήσεις και σε φανερά άβολη θέση, η Πενγκ μίλησε μαζί του για περίπου 3 λεπτά.

Οταν την ρώτησε αρχικά για το αν είναι ελεύθερη να πάει όπου θέλει, η Πενγκ απάντησε: «Γιατί θέλουν να παρακολουθούν συνέχεια τι κάνω; Πάντα ήμουν ελεύθερη».

Ο ρεπόρτερ την ρώτησε για το γράμμα στην WTA (το οποίο η ομοσπονδία αμφισβητεί πως το έγραψε η ίδια, ή τουλάχιστον το έγραψε ελεύθερα) και απάντησε: «Να ξεκαθαρίσω κάτι. Ποτέ δεν είπα ή έγραψα ότι δέχτηκα σεξουαλική κακοποίηση. Οσον αφορά το ποστάρισμα, αφορά πρόβλημα της προσωπικής μου ζωής. Και νομίζω ότι πολλοί έχουν παρεξηγήσει την κατάσταση και το τι πραγματικά συνέβη. Ολες αυτές οι παρερμηνείες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οσον αφορά το email στην WTA, το έγραψα στα κινέζικα. Εγώ το έγραψα. Το αγγλικό κείμενο έχει μεταφραστεί γιατί δεν έχω τις γνώσεις να μεταφράσω κάτι από τα Κινέζικα στα αγγλικά. Δεν μεταφράστηκε σωστά, αλλά το νόημα ήταν το ίδιο σε σχέση με όσα αναφέρω στην WTA».

#PengShuai speaks to the media for the first time since posting her explosive allegations. The reporter interviewing her is from a Singaporean newspaper that is blocked in China. Peng talks about her accusation and her life since posting it on Weibo (PART 1) pic.twitter.com/9nSN0sUl1Z