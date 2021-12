Η Σουάι Πενγκ εμφανίστηκε σε video να συνομιλεί με τον Γιάο Μινγκ (vid)

H τενίστρια Σουάι Πενγκ εμφανίστηκε σε video που ανέβασε δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας να συνομιλεί με τον Γιάο Μινγκ.

Νέο video με την Σουάι Πενγκ κυκλοφόρησε από την Κίνα.

Η τενίστρια, πρώην Νο1 κόσμου στα διπλά, προχώρησε στην καταγγελία ότι την κακοποίησε σεξουαλικά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ζανγκ Γκαολί και ... εξαφανίστηκε.

Όλοι ψάχνουν την Σουάι Πενγκ και αυτή την φορά η δημοσιογράφος Τσινγκ Τσινγκ Τσεν, ρεπόρτερ του κρατικού ιστότοπου, Global Times, "ανέβασε" video της τενίστριας να συνομιλεί με τον καλύτερο Κινέζο μπασκετμπολίστα, τον Γιάο Μινγκ.

