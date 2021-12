«Κράξιμο» του Οπέλκα στην ATP για το θέμα της Πενγκ

Ο Αμερικανός τενίστας τα "χώνει" στην ATP γιατί είναι ο μόνος οργανισμός που δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για την Σουάι Πενγκ και την Κίνα.

«Βέλη» κατά της ATP από τον Ρέιλι Οπέλκα για την στάση της στο θέμα της Σουάι Πενγκ.

Ο Αμερικανός τενίστας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ενώ η WTA απέκλεισε την Κίνα από το καλενταρι του 2022 λόγω της υπόθεσης της Κινέζας και η ITF ακολούθησε τον ίδιο δρόμο η ATP δεν ακολουθεί...

«Όλοι είναι εκτός, αλλά η ATP. Αρκετά ντροπιαστικό, αλλά όχι έκπληξη. Αυτό που είναι ανησυχητικό, αλλά και απογοητευτικό είναι ότι αν όλοι οι παίκτες αισθάνονται το ίδιο πως αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις δηλώσεις της ATP για την Κίνα; Αυτό σημαίνει ότι είτε η άποψη του συμβουλίου των παικτών δεν ακούγεται, είτε είναι συνένοχοι», έγραψε ο Οπέλκα στο Twitter.

Whats troubling and disappointing is that if the players all feel the same way how and why is that not being properly represented in the ATPs statement and position on China? It leaves only two questions The player council and player board are not being heard or they r complicit.