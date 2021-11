Davis Cup: Απίστευτη ανατροπή από τον Σίνερ έμεινε "ζωντανή" η Ιταλία (vids)

Ο Γιανίκ Σίνερ μετά από 2.43' επικράτησε με 3-6, 7-6 (4), 6-3 του Μάριν Τσίλιτς και έφερε στο 1-1 τον προημιτελικό του Davis Cup στο Τορίνο.

Μετά από μάχη 2 ωρών και 43 λεπτών στο Τορίνο ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με 3-6, 7-6 (4), 6-3 του Μάριν Τσίλιτς και ισοφάρισε σε 1-1 τον προημιτελικό του Davis Cup ανάμεσα στην Κροατία και την Ιταλία.

Ο 20χρονος Ιταλός τενίστας που είναι στο Νο10 κόσμου βρέθηκε πίσω με 6-3, 2-0 (μπρέικ) και ανέτρεψε το παιχνίδι για να κρατήσει "ζωντανή" την χώρα του. Πλέον η πρόκριση θα κριθεί στο διπλό.

Εκεί θα παίξουν οι Φονίνι/Μπολέλι με τους σπεσιαλίστες Μέτκις/Πάβιτς με την νικήτρια ομάδα να παίζει στους "4" με το Καζακστάν ή την Σερβία του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η Κροατία πήρε το πρώτο παιχνίδι αφού ο Μπόρνα Γκόζο επικράτησε με 7-6 (2), 2-6, 6-2 του Λορέντζο Σόνεγκο.

