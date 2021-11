Πάουντ: «Ανοησίες όσοι λένε ότι η ΔΟΕ συγκαλύπτει την Κίνα στην υπόθεση Πενγκ»

Ο Ντικ Πάουντ στράφηκε κατά όσων επιτίθονται στην ΔΟΕ για την «σιωπή» της στις καταγγελίες της Σουάι Πενγκ για βιασμό από Κινέζο κυβερνητικό στέλεχος.

Ο Ντικ Πάουντ, ο «αρχαιότερος» εκπρόσωπος της ΔΟΕ αυτή τη στιγμή, υπερασπίστηκε την Επιτροπή και τον Τόμας Μπαχ, για τον χειρισμό στην υπόθεση της Σουάι Πενγκ.

Η ΔΟΕ αρνείται ακόμη να σχολιάσει τις καταγγελίες της αθλήτριας για βιασμό από κυβερνητικό στέλεχος, με το οποίο μάλιστα συνεργάζεται λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Τόμας Μπαχ έχει έρθει σε επαφή αρκετές φορές με τον Ζανγκ Γκαολί, τον άνθρωπο που η Πενγκ κατονόμασε για βιαστή της, και για πολλούς αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που θεωρούν ότι κρύβει πολλά πίσω από την σιωπή της ΔΟΕ.

Not only has IOC President Thomas Bach previously met with Peng Shuai’s alleged abuser Zhang Gaoli (張高麗), Zhang was *head of the leading group for Beijing 2022* & would’ve met extensively with IOC personnel incl. Bach for years. Huge conflict of interest — totally unmentioned. https://t.co/m2WX6HEL99 pic.twitter.com/fyv224mXec