Παγκόσμια κατακραυγή στη Κίνα για την υπόθεση Πενγκ, έτοιμη να κόψει σχέσεις με την χώρα η WTA

Ο επικεφαλής της WTA Στιβ Σάιμον δήλωσε στο CNN πως η ομοσπονδία είναι αποφασισμένη να αποσύρει την Κίνα από το καλεντάρι της λόγω της Σουάι Πενγκ.

Παγκόσμια κινητοποίηση υπάρχει για την υπόθεση της Σουάι Πενγκ.

Η Κινέζα τενίστρια εξακολουθεί να αγνοείται καθώς το «email» που εστάλη στην WTA δεν έπεισε κανέναν πως προέρχεται από την ίδια. Ο CEO της ομοσπονδίας, Στιβ Σάιμον, είχε προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του πως αν δεν υπάρχουν αποδείξεις πως είναι ζωντανή και καλά στην υγεία της, θα διακόψει κάθε συνεργασία με τη Κίνα και τα ξημερώματα μιλώντας στο CNN επιβεβαίωσε πως είναι έτοιμοι στην WTA να πετάξουν την χώρα εκτός καλενταριού.

Η Κίνα έχει 10 τουρνουά, αλλά και το WTA Finals ως το 2028, που φέτος λόγω της πανδημίας μεταφέρθηκε στο Μεξικό. Αν ωστόσο στην WTA δεν έρθουν άμεσα σε οποιαδήποτε επαφή με την Πενγκ και η Κίνα εξακολουθεί να κρύβει την αλήθεια, τότε η χώρα θα «σβήσει» από τον τενιστικό χάρτη, τουλάχιστον όσον αφορά τα τουρνουά των γυναικών.

«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι για την επιχείρησή μας με την Κίνα. Είναι κρίμα γιατί έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα εκεί και η χώρα βγάζει νέες ταλαντούχες αθλήτριες. Όμως, υπάρχουν πάρα πολλές φορές στον κόσμο μας όπου αφήνουμε τις επιχειρήσεις, την πολιτική, τα χρήματα να υπαγορεύουν τι είναι σωστό και τι λάθος. Όταν έχουμε ένα πρόσωπο που έχει το θάρρος να κάνει αυτές τις καταγγελίες και εμείς να μην μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να ζητήσουμε δικαιοσύνη, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν με το σωστό. Είμαστε έτοιμοι να αποσύρουμε τα τουρνουά στη Κίνα και να χειριστούμε όλα τα διαδικαστικά που θα προκύψουν» ανέφερε ο Σάιμον, ο οποίος τόνισε πως έχουν γίνει προσπάθειες να επικοινωνήσουν με συγγενείς της Πενγκ, αλλά κανείς δεν βγαίνει να μιλήσει.

Steve Simon is not for turning.



‘We are at a crossroads for our business with China. There are too many times in our world where we let business, politics, money dictate what’s right and wrong.’ #WhereIsPengShuai



pic.twitter.com/WGGGRQJavF @CNN — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) November 19, 2021

«Δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με κανέναν δικό της και αυτό δείχνει πως είναι φοβισμένη. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και χωρίς ίχνος λογοκρισίας» είπε ο CEO της WTA.

Κύμα στήριξης στην Πενγκ

Εν τω μεταξύ, το hashtag #WhereIsPengShuai έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των τενιστριών, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Σάκκαρη, έχουν ποστάρει την φωτογραφία της τενίστριας με το συγκεκριμένο hashtag, ζητώντας δικαιοσύνη.

Η επιτροπή των τενιστών έχει ζητήσει το ίδιο αν και προκαλεί αίσθηση πως είναι ελάχιστοι οι κορυφαίοι τενίστες που έχουν κάνει ανάλογα ποστ, κάτι που σχολιάζεται έντονα στα σόσιαλ.

Η Σερένα Γουίλιαμς από την πλευρά της δήλωσε σοκαρισμένη και ζήτησε να μην μείνουν σιωπηλοί στο ζήτημα. Ομοίως, αρκετές επιτροπές από αγώνες του Tour έπραξαν το ίδιο.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 November 18, 2021

Ακόμη και αθλητές από άλλα σπορ όπως ο Ζεράρ Πικέ, έχουν κάνει σχετική ανάρτηση, ενώ το θέμα έχει φτάσει ακόμη και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπου ζητήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν να αρχίσει να ασκεί πιέσεις στη Κίνα προκειμένου να βγει η αλήθεια στο «φως».

Η Πενγκ αγνοείται από την ημέρα που μέσω σόσιαλ έκανε γνωστό πως αντιπρόεδρος του κόμματος της κυβέρνησης της Κίνας την κακοποίησε σεξουαλικά.

Πιέσεις και στην ΔΟΕ

Αυτό που έχει εξοργίσει είναι η απροθυμία που δείχνει η ΔΟΕ να τοποθετηθεί επί του θέματος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή που υποτίθεται ότι μάχεται για την ισότητα και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, έχει αποφύγει να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Ο λόγος προφανώς είναι για να μην... δυσαρεστήσουν το Πεκίνο εν όψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πλησιάζουν, ωστόσο η κατακραυγή που έχουν δεχτεί είναι σημαντική και έρχεται και από τους ίδιους τους τενίστες όπως ο Νικολά Μαχού που ζήτησε από τον Τόμας Μπαχ να... εμφανιστεί.

Enough said

« The voices of women need to be heard and respected, not censored nor dictated to. »

Keep fighting Steve Simon…Thomas Bach, do you not feel involved? @iocmedia @Beijing2022 #whereispengshuai https://t.co/d2mPdS1gIL — Nico Mahut (@nmahut) November 18, 2021

Οι φωνές για μποϋκοτάζ πληθαίνουν, ωστόσο η Κίνα συνεχίζει να κλείνει τα αυτιά της και να μην δίνει κανένα σημάδι ζωής της τενίστριας...