To υποτιθέμενο email της Πενγκ από τα ΜΜΕ της Κίνας ανεβάζει την ανησυχία για τη ζωή της

Ελεγχόμενα ΜΜΕ της Κίνας ανέβασαν ένα «μέιλ» της Πενγκ το οποίο εστάλη στην WTA το οποίο δεν έχει γίνει πιστευτό πως ήταν από την ίδια.

Η ανησυχία για την εξαφάνιση της Σουάι Πενγκ έχει μεγαλώσει μετά από ένα fake (όπως όλα δείχνουν) μέιλ που «διέρρευσε» από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ στη Κίνα και λίγη ώρα μετά «εξαφανίστηκε».

Στο μέιλ που παρουσίασαν τα ΜΜΕ, η Κινέζα πρώην πρωταθλήτρια του τένις, φέρεται λέει πως είναι «στο σπίτι και ξεκουράζεται».

Το μέιλ αυτό εστάλη και στην WTA που ζητούσε επίσημα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της Πενγκ, με αποδείξεις.

«Γεια σας, είμαι η Σουάι Πενγκ. Σχετικά με τα νέα που ανέβηκαν από την WTA, η είδηση δεν επιβεβαιώνεται από μένα και δεν έχει βγει με την συναίνεσή μου. Η είδηση που αναγράφεται στην ανάρτηση συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση, δεν είναι αληθινή. Δεν είμαι εξαφανισμένη, ούτε σε κίνδυνο. Απλά ξεκουράζομαι στο σπίτι μου και όλα είναι καλά. Ευχαριστώ που νοιάζεστε για μένα. Αν η WTA ανεβάσει περισσότερα νέα για μένα, θα ήθελα να τα επιβεβαιώσει μαζί μου και να τα ανεβάζει με την συναίνεσή μου. Ως επαγγελματίας τενίστρια σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την συμπαράστασή σας. Ελπίζω να προωθήσω το κινεζικό τένις με την βοήθειά σας αν έχω την ευκαιρία αυτή στο μέλλον. Ελπίζω το κινεζικό τένις να γίνει ολοένα και καλύτερο. Και πάλι, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI