Ενθουσιάστηκαν οι αδερφές Γουίλιαμς με την ταινία που αφορά τον πατέρα τους (vids)

Σερένα και Βένους Γουίλιαμς είδαν την ταινία «King Richard» και δήλωσαν κατενθουσιασμένες.

Η ταινία «King Richard» που αφορά τον πατέρα της Βένους και της Σερένα Γουίλιαμς, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου.

Οι δύο τενίστριες ωστόσο έχουν ήδη δει την ταινία και δηλώνουν ενθουσιασμένες. Τον πατέρα τους, που προσπαθεί να τις κάνει αστέρια στο τένις από μικρή ηλικία, υποδύεται ο Γουίλ Σμιθ και οι δύο αδερφές βλέποντας το φιλμ στην τελική του μορφή, έκαναν λόγο για μία «σουρεάλ» κατάσταση.

«Είναι σουρεαλιστικό. Αυτή η λέξη περιγράφει καλύτερα το πως αισθάνομαι. Το να βλέπεις αυτούς του εκπληκτικούς ηθοποιούς και να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα σχετικά με το… ταξίδι του πατέρα σου, για χάρη μου και της Βένους, ήταν κάτι που με άφησε έκπληκτη. Το να υποδύεται ο Γουίλ τον πατέρα μας με τον τρόπο που το έκανε, ανέβασε ένα επίπεδο την ταινία. Ήταν έργο τέχνης» ανέφερε η Σερένα Γουίλιαμς που τον ρόλο της παίζει η 14χρονη Ντέμι Σίνγκλετον.

Τον ρόλο της Βένους ανέλαβε η Σανίγια Σίντνεϊ, 15 ετών, καθώς η ταινία αφορά κυρίως αυτή την παιδική τους ηλικία.

«Ηταν έντονο συναισθηματικά. Είχα δει το trailer, είχα διαβάσει το σενάριο, αλλά κάθε φορά που το βλέπω τα μάτια μου δακρύζουν. Ηταν μια οικογενειακή ατμόσφαιρα στα γυρίσματα και το να βλέπω την Ντέμι και την Σανίγια να μας υποδύονται και να κρατούν τα χέρια η μία της άλλης ή ακόμη και εκτός γυρισμάτων, ήταν πολύ όμορφο και γλυκό. Είμαι περήφανη για το αποτέλεσμα και είναι σουρεαλιστικό για να είμαι ειλικρινής το ότι κατάλαβαν τόσο καλά την οικογένειά μας, που την προέβαλαν όπως είναι» είπε η Βένους από την πλευρά της.

Sports icons Venus & Serena Williams visit the set of #KingRichard, where they share heartwarming stories and laughs with Will Smith and cast. Based on the true story of the greatest tennis legends of all time, see it in theaters and streaming exclusively on @HBOMax* November 19. pic.twitter.com/HecBNVPhzp