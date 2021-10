Κάρτα με την υπογραφή της Σερένα Ουίλιαμς πουλήθηκε 44.280 δολάρια

Μια κάρτα του 2003 με υπογραφή της Σερένα Ουίλιαμς πουλήθηκε σε ποσό ρεκόρ στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Μπορεί να έχουμε καιρό να δούμε στα κορτ την Σερένα Ουίλιαμς να έχει φτάσει στο Νο41 κόσμου αλλά συνεχίζει να απασχολεί τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ και θα τα απασχολεί για... πάντα.

Η 40χρονη Αμερικανίδα πέτυχε ένα νέο ρεκόρ όχι στα κορτ αλλά εκτός. Μια κάρτα της από το 2003 με υπογραφή της πουλήθηκε έναντι του ποσού των 44,280 δολαρίων στο Νιου Τζέρσει.

Το προηγούμενο ρεκόρ σε κάρτες με γυναίκες αθλήτριες ανήκε στην Μια Χαμ (2 φορές χρυσή Ολυμπιονίκης στο ποδόσφαιρο) αφού μια κάρτα της από το 1992 είχε πουληθεί 34.440 δολάρια.

Η Σερένα Ουίλιαμς θα επιστρέψει στη δράση το 2022 και όπως όλα δείχνουν θα ταξιδέψει στη Μελβούρνη για το Australian Open.

This 2003 Serena Williams autographed card sold for $44,280 last night at @GoldinAuctions — an all-time record for a women’s sports card. pic.twitter.com/FEnnQFFz4h