Transylvania Open: Με το δεξί στη Ρουμανία Χάλεπ και Κονταβέιτ (vids)

Η Σιμόνα Χάλεπ και η Ανέτ Κονταβέιτ ξεκίνησαν με νίκες στο τουρνουά στο Κλουζ της Ρουμανίας.

Μετά από την Έμα Ραντουκάνου και άλλες δυο top παίκτριες ξεκίνησαν με το δεξί στο τουρνουά του Κλουζ της Ρουμανίας.

Η Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ, μετά από την ήττα της από την Μαρία Σάκκαρη στο Kremlin Cup, επέστρεψε στις νίκες αφού απέκλεισε με 6-1,6-2 την συμπατριώτισα της Έλενα Γκαμπριέλα Ρους.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με Βαρβάρα Γκράτσεβα.

Από την άλλη η Εσθονή νικήτρια του Kremlin Cup Ανέτ Κονταβέιτ απέκλεισε με 6-3,7-5 την Αλεξάντρα Κρούνιτς. Η Κονταβέιτ δίνει μάχη για το εισιτήριο για τα WTA Finals.

Commanding performance in Cluj-Napoca



@Simona_Halep secures the win over fellow Romanian Ruse at the @TransylvaniaOpn! pic.twitter.com/rcd4gZ1FkY