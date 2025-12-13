ΠΑΟΚ για ΕΡΤ: «Απαράδεκτη απόφαση να μεταφερθεί το τάι μπρέικ σε διαδικτυακό κανάλι»

Σκληρή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ κατά της ΕΡΤ που διέκοψε στο τάι μπρέικ το ματς με τον Παναθηναϊκό για το βόλεϊ ανδρών για να δείξει το ζέσταμα του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.

Την στιγμή που το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ βρισκόταν στο τάι μπρέικ στην ΕΡΤ αποφάσισαν να διακόψουν την μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ προκειμένου να μεταφερθούν στη SUNEL Arena και να δείξουν το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την Stoiximan GBL. Για την ακρίβεια να δείξουν το ζέσταμα των δύο ομάδων, γιατί ο συγκεκριμένος αγώνας δεν είχε αρχίσει.

Μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τον ΑΣ ΠΑΟΚ να βγάζει σκληρή ανακοίνωση κατά της ΕΡΤ αναφέροντας τα εξής: «Ο ΠΑΟΚ εκφράζει τον βαθύτατο εκνευρισμό και την αγανάκτησή του για την απαράδεκτη απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον αγώνα βόλεϊ Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ, στο πέμπτο, τελευταίο και απολύτως κρίσιμο σετ, από την ΕΡΤ2 σε διαδικτυακό κανάλι.

Τη στιγμή που κρινόταν ένας αγώνας υψηλότατης σημασίας, η ΕΡΤ επέλεξε να στερήσει από το ευρύ κοινό τη δυνατότητα παρακολούθησης, υποβαθμίζοντας το ίδιο το προϊόν που υποτίθεται πως υπηρετεί. Μια επιλογή που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε να δικαιολογηθεί.

Η συγκεκριμένη ενέργεια γεννά εύλογα ερωτήματα: πρόκειται για μια ηλίθια και πρόχειρη απόφαση, αποτέλεσμα ανικανότητας και έλλειψης σεβασμού προς το άθλημα και τους φιλάθλους, ή για άλλο ένα δείγμα αντιΠΑΟΚτσήδικου μένους, που δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε; Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη είναι ξεκάθαρη και βαραίνει αποκλειστικά την ΕΡΤ.

Ο ΠΑΟΚ απαιτεί ξεκάθαρες και επίσημες απαντήσεις για αυτή την τραγική απόφαση. Ποιος την πήρε, με ποιο σκεπτικό και με ποια λογική κρίθηκε σκόπιμο να «κοπεί» τηλεοπτικά το πιο καθοριστικό σημείο ενός τέτοιου αγώνα;

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας οφείλει διαφάνεια, σοβαρότητα και σεβασμό προς όλα τα σωματεία και τους φιλάθλους, όχι αυθαίρετες και προσβλητικές πρακτικές.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει σιωπηλός. Αναμένουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και τις αντίστοιχες ευθύνες. Γιατί ο σεβασμός δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση».