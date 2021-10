Ο Μεντβέντεφ προκρίθηκε και έφτασε τις 50 νίκες στο 2021

Στον γύρο των «16» ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που κέρδισε τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς με 2-0 σετ.

Ο δεύτερος τενίστας που φτάνει τις 50 νίκες μέσα στο 2021 έγινε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ξεπέρασε έστω και δύσκολα το εμπόδιο του Φίλιπ Κραϊνοβιτς (6-2, 7-6) και έτσι έφτασε τις 50 νίκες στο 2021, δύο λιγότερες από τον Τσιτσιπά που προηγείται στην σχετική λίστα.

Most ATP singles wins in 2021:



52 - Tsitsipas

50 - Medvedev

49 - Ruud

47 - Rublev

46 - Zverev

44 - Djokovic@DaniilMedwed picks up his 50th win of 2021 and reaches his first #BNPPO21 round of 16. pic.twitter.com/2ANmSBAMEp