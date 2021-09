Η επιστροφή της Ραντουκάνου στην πατρίδα και η αγκαλιά με τον πατέρα της (pics)

H Εμα Ραντουκάνου επέστρεψε στο Κεντ όπου έτρεξε αμέσως στους γονείς της.

Το «παραμύθι» που έζησε η Εμα Ραντουκάνου στη Νέα Υόρκη, δεν είχε την τύχη να το μοιραστεί μαζί με τους γονείς της.

Ούτε η ίδια δεν περίμενε ότι θα φτάσει ως τον τελικό του US Open και θα κατακτήσει τον τίτλο, με αποτέλεσμα να μην βγάλουν βίζα οι γονείς της.

Η Ραντουκάνου όμως επέστρεψε στην πατρίδα και αμέσως πήγε να βρει τον πατέρα και την μητέρα της, που την στερήθηκαν για 7 εβδομάδες συνολικά.

«Είναι υπέροχα που γύρισα σπίτι. Λείπω 7 εβδομάδες τώρα και είναι όμορφα που γύρισα και αγκάλιασα τους γονείς μου. Όμορφο συναίσθημα να τους βλέπω ξανά» είπε στους ρεπόρτερ που την περίμεναν έξω από το σπίτι της.

«Δεν έχω σκεφτεί τα επόμενα βήματά μου. Θέλω να χαλαρώσω για μία εβδομάδα και μετά θα κάνω πλάνα για την συνέχεια» πρόσθεσε η Ραντουκάνου, με τον πατέρα της πάντως να ποζάρει όλο καμάρι δίπλα της.

