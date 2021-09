Εμα Ραντουκάνου: Η επιρροή της μητέρας της και το «παραμύθι» που είχε happy end στη Νέα Υόρκη (vids)

Η Εμα Ραντουκάνου ζει το «παραμύθι» της στη Νέα Υόρκη και πλέον αλλάζει επίπεδο.

Δεν έχουν περάσει παρά δύο μήνες από τότε που σταμάτησε το σχολείο η Εμα Ραντουκάνου.

Λίγο μετά τον χορό αποφοίτων έπαιξε το πρώτο της επαγγελματικό τουρνουά στο Νότιγχαμ. Ακολούθησε το Wimbledon όπου το όνομά της ακούστηκε έντονα για πρώτη φορά, ενώ ήταν στο Νο338. Πήγε στο Σικάγο και είχε εξίσου καλή πορεία φτάνοντας στον τελικό και στο US Open ξεκινούσε από τα προκριματικά ως το Νο150 του κόσμου.

Αν κάποιος της έλεγε ότι θα κέρδιζε μετά από 3 εβδομάδες το τουρνουά και θα έβγαζε 2,5 εκατομμύρια λύνοντας το πρόβλημα της ζωής της, τότε σίγουρα θα τον αποκαλούσε τρελό. Γι’ αυτό εξάλλου και είχε βγάλει και εισιτήρια επιστροφής μετά τους προκριματικούς.

Να που… διέψευσε (και πανηγυρικά) τον εαυτό της η Ραντουκάνου η οποία ακόμη προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί.

Your 2021 #USOpen champion... Britain's @EmmaRaducanu has the trophy in her hands pic.twitter.com/Pa1PwOeNrv

Ολη η Βρετανία ασχολείται μαζί της από χθες. Μέχρι και η βασίλισσα Ελισάβετ έγραψε προσωπικά συγχαρητήρια στην 18χρονη, κάτι που σπανίως κάνει.

Η ζωή της αλλάζει πλέον ριζικά, το ίδιο και οι υποχρεώσεις της.

#USOpen champion @EmmaRaducanu has a special message for all of you: pic.twitter.com/eWtfe7PQ7a

«Δεν ξέρω πόσο θα αλλάξει τη ζωή μου η κατάκτηση του τουρνουά για να είμαι ειλικρινής. Προς το παρόν είχα την ίδια ρουτίνα. Δεν σκέφτομαι καν τι ακολουθεί ακόμη κι όταν πηγαίνω πίσω στο σπίτι. Φυσικά δεν έχω ιδέα τι με περιμένει όταν θα επιστρέψω στην Αγγλία. Καλά καλά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω αύριο… Προς το παρόν απολαμβάνω την στιγμή», είπε ωστόσο η ίδια, μην μπορώντας να διανοηθεί ακόμη το μέγεθος της επιτυχίας της και τις αλλαγές που θα φέρει αυτή στη ζωή της.

Αυτό φαίνεται και από το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να αγοράσει με τα 2,5 εκατ. δολάρια που κέρδισε ως χρηματικό έπαθλο.

«Στον πρώτο γύρο των προκριματικών έχασα το AirPods μου και στην ομάδα μου είχαν ξεκινήσει μια πλάκα γιατί έτρεχα πάνω κάτω να το βρω μόλις τρία λεπτά πριν βγω στο court. Σκεφτόμουν ότι αν κερδίσω και πάρω ένα χρηματικό έπαθλο, θα είναι το πρώτο πράγμα που θα αγοράσω. Και έγινε κι αυτό ανέκδοτο» είπε.

«Είναι η ώρα πλέον να αλλάξω τακτική και να αρχίσω να κάνω πλάνα για το μέλλον. Προγραμματισμό. Δεν έχω ιδέα πως και τι. Ως τώρα απλά απολάμβανα τη ζωή» παραδέχτηκε, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν έχει δει τα μηνύματα που έχει λάβει, ακόμη και από την ίδια την βασίλισσα, απάντησε: «Δεν έχω δει κανένα μήνυμα ακόμη. Δεν έχω τσεκάρει καν το τηλέφωνό μου. Δε ξέρω τι συμβαίνει έξω από τη Νέα Υόρκη. Ηθελα σήμερα να σβήσω τα πάντα γύρω μου και να συγκεντρωθώ στο ματς, όχι μόνο για μένα αλλά και για την ομάδα μου. Δεν είμαι μόνη μου εδώ».

Την ίδια ώρα η μητέρα της βρισκόταν σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Στο Μπρόμλεϊ της Αγγλίας όπου από την στιγμή που δεν μπορούσε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να δει την κόρη της από κοντά, ανέλαβε να κάνει δουλειές εκ μέρους της. Χθες, κατά διαβολική σύμπτωση είχε προγραμματιστεί να απονεμηθεί στην Ραντουκάνου το έπαθλο της τενίστριας της χρονιάς στον σύλλογο Sundridge Park tennis club. Ένα τοπικό βραβείο το οποίο θα παραλάμβανε η ίδια αν -όπως θα περίμενε κανείς πριν το τουρνουά- επέστρεφε πίσω νωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν. Τελικά την… αγγαρεία την έκανε η μητέρα της, Ρενέ.

Μια γυναίκα «ήρεμη» δύναμη όπως την έχει αποκαλέσει η Εμα. Η Κινεζικής καταγωγής μητέρα της που ασχολείται με τα λογιστικά, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην τοπική κοινότητα και παρά την ιδιαίτερη ημέρα χθες, πήγε να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της κόρης της στα νοτιοανατολικά προάστια του Λονδίνου.

«Η Εμα είναι μια αντιγραφή της μητέρας της. Η Ρενέ είναι πάντα σωστή, με αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και θετική ενέργεια» αναφέρει ένας συνάδελφος της Ρενέ στην Mail ο οποίος γνωρίζει προσωπικά και την νικήτρια του φετινού US Open.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ την Ρενέ να υψώνει την φωνή της ή να χάνει την ψυχραιμία της. Το βλέπεις και στην Εμα. Οι γονείς της ποτέ δεν συμπάθησαν ανθρώπους με αρνητική διάθεση και ενέργεια» πρόσθεσε.

Την ομοιότητα στον χαρακτήρα της με την μητέρα της έχει παραδεχτεί και η ίδια η Εμα σε πρόσφατη συνέντευξη στο Vogue.

«Νομίζω ότι η αυτοπεποίθησή μου βγαίνει από μέσα μου. Η μητέρα μου είναι κινεζικής καταγωγής και έχουν μεγάλη πίστη στον εαυτό τους. Δεν έχει σημασία το πόσο καλός είσαι σε κάτι, αλλά πόσο πιστεύεις στον εαυτό σου. Και αυτό το σέβομαι σε αυτή την κουλτούρα. Η μητέρα μου δεν λυγίζει με τίποτα. Είναι η έμπνευσή μου».

Η μητέρα της ακόμη επιμένει πως προέχει η εκπαίδευσή της και οι σπουδές της. Της το έλεγε ακόμη και πριν το US Open. Αγνωστο τι θα σκέφτεται τώρα, με την κόρη της πλουσιότερη κατά 2,5 εκατ. δολάρια.

Η Ντονγκ Μέι Ζάι όπως είναι το κανονικό όνομα της μητέρας της Ραντουκάνου (το άλλαξε σε Ρενέ στον Καναδά), μεγάλωσε στην νοτιοανατολική Κίνα και μετανάστευσε στο Τορόντο. Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της, τον Ρουμάνο Ιαν Ραντουκάνου και έκαναν οικογένεια. Η Εμα λίγα χρόνια αφότου γεννήθηκε, έκανε μπαλέτο, ιππασία και κολύμβηση, όπως ήθελε η μητέρα της. Ο πατέρας της την έριξε στα… μηχανοκίνητα και το τένις.

"Don't fancy swapping seats then?!"#USOpen finalist @EmmaRaducanu loved karting and motocross when she was younger, and she still has the need for speed!



Enjoy her @pirellisport Hot Lap at Silverstone...#F1 pic.twitter.com/mCPWbLSGtO