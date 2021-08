Φαν του Τσιτσιπά… ενθουσιάστηκε που του χαμογέλασε το Νο3 του κόσμου (vid)

Ενας φίλαθλος στον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Ουμπέρ στο Τορόντο προσπάθησε να… αγγίξει τον Ελληνα τενίστα που του χάρισε τουλάχιστον ένα χαμόγελο.

Κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος ήταν ένας φίλαθλος που βρέθηκε στο παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γάλλο Ουμπέρ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς μάζεψε τα πράγματά του και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, λίγο πριν περάσει στην φυσούνα, ένας νεαρός φίλαθλος βρισκόταν ακριβώς από πάνω στην κερκίδα και ζητούσε από τον Τσιτσιπά να τον… αγγίξει.

Το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης δεν το έκανε, αλλά του χάρισε ένα χαμόγελο, το οποίο ενθουσίασε το ίδιο τον νεαρό. «Μου χαμογέλασε! Αλήθεια, μου χαμογέλασε!» έλεγε κατενθουσιασμένος σε κάποιον δικό του άνθρωπο στην κερκίδα.

“Please touch me!”



“He smiled at me. He literally smiled!”



@steftsitsipas #NBO21 pic.twitter.com/dqSGl6jm5h