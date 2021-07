Η άφιξη του Τσιτσιπά στο Αμβούργο (pics&vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς πέταξε από τη Νίκαια της Γαλλίας στο Αμβούργο και είναι έτοιμος για τίτλο στο Hamburg Open.

Σαν ροκ σταρ αισθάνθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά την άφιξη του στο Αμβούργο.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο4 κόσμου και φιλοδοξεί ν' ανέβει στο Νο3 είναι στο Νο1 του ταμπλό στο Hamburg Open.

Great to have you here! @steftsitsipas



Alexander Scheuber@atptour | #hamburgopen pic.twitter.com/LUvqcXyXDZ