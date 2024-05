Το τέλος της καριέρας του στο τέλος της σεζόν ανακοίνωσε ο Ντόμινικ Τιμ, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που έκαναν λόγω για ολοκλήρωση της επαγγελματικής του καριέρας.

Μέσω ενός βίντεο, ο Ντόμινικ Τιμ ανακοίνωσε στον κόσμο του τένις πως στο τέλος της σεζόν πρόκειται να... κρεμάσει τη ρακέτα του και να τερματίσει την πολυετή του καριέρα στο επαγγελματικό τένις.

Αυτή η είδηση επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν τον τελευταίο καιρό και ήθελαν τον έμπειρο τενίστα να σταματάει στο τέλος της χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα, ο Αυστριακός αθλητής ανακοίνωσε πως το τουρνουά στην Βιέννη, από τις 21 έως τις 27 Οκτωβρίου θα είναι και το τελευταίο της καριέρας του.

«Θα τερματίσω την καριέρα μου στο τέλος αυτής της σεζόν. Ο καρπός μου δεν είναι όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελα. Σκεφτόμουν αρκετό καιρό πριν πάρω αυτή την απόφαση», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής του US Open του 2020.

